Gelenek değil resmen sapkınlık! Ergenlik çağındaki kızları sırtlanla ilişkiye zorluyorlar

Kızları için erkek bu işçilerden tutan birçok aile var

Kızlarının ergenliğe girdiklerinde sırtlanlar ile ilişkiye girmediklerinde tüm ailenin başına kötü şeyler geleceğini düşünen aile büyükleri sözde musallatları bu şekilde engelleyeceklerine inanıyorlar.