Gelen mesajı ifşa etti Nilgün Bodur'un evlilik yanıtı sosyal medyada olay oldu

Emine Bulut hakkında neler demişti?

Nilgün Bodur, geçtiğimiz aylarda eşi tarafından katledilen Emine Bulut hakkında şu sözleriyle çok konuşulmuştu:

- Bana feminist demeyin. Erkeklere kızmıyorum ben asla. Erkekleri bu hale getiren hemcinslerime kızıyorum.

- Evde sevgisiz bir koca ve sevimsiz çocuklarıyla mutsuz olan her kadın, bir başka kadına sataşarak tatmin ediyor ruhunu.