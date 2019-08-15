Gel Yazın Konuşalım'da ayrılık! Hakan Hatipoğlu sosyal medyadan duyurdu

Hakan Hatipoğlu programa vedasını şu sözlerle duyurdu: ''Değerli takipçilerim; 16 Ağustos Cuma @gelkonusalimtv tv8'de son kez sizlerleyim. Bu süreçte bana gösterdiğiniz sabır ve anlayış için teşekkür ederim. Sizlerin evine her sabah magazin haberleri ile konuk olmak benim için bir keyifti. Hatamız olduysa da affola. Umarım kalp kırmamışızdır.