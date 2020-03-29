Gel Dese Aşk'ın Murat'ı koronavirüs şarkısı söyledi Erkan Petekkaya kriz çıkardı

İşte Petekkaya'nın Biz de böyle bir deli ekibiz #oykorona #korona seslendirenler ep ve arkadaşları. Bizde tıpkı saglık calısanları market calısanları guvenlik görevlileri gibi@sizler evde oturun diye işimizin basındayız. Bizimde işimiz sizleri eglendirmek #evdekaltürkiye. Bu zor günlerde bir tebessüm ettiyseniz ne mutlu bize. Yaşasın soytarılar .sevgiler selamlar . notuyla paylaştığı o video.