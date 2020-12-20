Gece partiden çıktı kayıplara karıştı tecavüz hapı gerçeği ortaya çıktı
Sırt çantasıyla dünyayı gezerken kaybolan 21 yaşındaki genç kızın ölümüyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.
21 yaşındaki Amelia Bambridge, tek başına seyahat ediyor ve dünyayı geziyordu. Genç kız, Kamboçya'nın Koh Rong adasında, çarşamba akşamı gerçekleşen bir plaj partisine katılmıştı.
Amelia, son olarak sabaha karşı saat 03.00'te partiden ayrılırken görüntülenmişti. Ancak kaldığı partinin gerçekleştiği plaja yürüyerek 40 dakika mesafede olan otele hiç dönmedi.
Pansiyon müdürü, Amelia'nın annesi Linda'ya kızının pansiyona hiç dönmediğini söyledi.
Genç kızın pasaportunun da otel odasında bulunduğu açıklanmıştı. Amelia, yerel güvenlik güçleri tarafından resmen kayıp ilan edilmişti.