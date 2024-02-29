Gazze'yi duymak vicdandır

7 Ekim’den bu yana Gazze soykırımını protesto etmek için İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde kendini yakarak hayatını sonlandıran Aaron Bushnell'in "Özgür Filistin" çığlıkları kaldı geride. Emperyalizmin medya maşaları silemez bu yaşananı.

Aaron Bushnell; Müslüman değildi. Kendisi beyaz bir Amerikalıydı. ABD Hava Kuvvetleri'nde görevliydi. Bushnell'in "akli dengesinin" bozuk olduğu açıklaması yapıldı. Oysaki soykırım suçuna ortak olmamak için canına kıydı. Kendisini kurban etmeden önce oldukça gerçekçi ve akılcı açıklama yapan, aklı başında olduğu görülen kahramanı karalamaktan geri durmadılar. Çünkü vicdanları kuruyan ve deli gibi davrananların kimler olduğunu tüm dünya biliyor ve tanıyor.

Bushnell; İsrail'in Gazze soykırımına karşı duruşuyla insanlığını ortaya koydu. Milyarlarca Müslümanın, yaşanan soykırıma yeterince tepki gösterememesi karşısında insan doğal olarak

Önce insan mı?

Yoksa

Önce Müslüman mı? Sorusunu sormadan geçemiyor.

Bushnell, “ Filistin'de insanların sömürgecilerin ellerinde yaşadıklarını" protesto ettiğini söyledi ve kendini yanıcı bir sıvıyla ıslatıp ateşe vermeden önce "artık soykırıma ortak olmayacağını" ilan etti. Bushnell yanarken defalarca "Özgür Filistin!" diye bağırırken bir polis memuru ona silah doğrulttu ve yerel acil servis ekipleri olay yeri çağrıldı.

Aaron Bushnell'in "Özgür Filistin" sloganlarıyla kendisini yakarken, İsrail elçiliği personellerinin zarar görmediğini açıklıyor. Yaşananı yok sayıyor.

Bushnell'in ölümünü bile ertesi gün doğrulandı. Busnhell'in bu eylemi, İsrail-Filistin savaşında ABD'nin İsrail'e verdiği desteği protesto etmek amacıyla yaptı. Olaya tepki olarak Pentagon bir basın toplantısında "İsrail'in doğal savunma hakkına desteğimiz tamdır" yanıtını verdi.

Vicdansız ve merhametsiz bunlar…

Hatta insan bile değiller…

Çocukları, bebekleri, yaşlıları, kadınları acımasızca öldürmek caniliktir, ilkelliktir.

Ruhları satılmış.

Hitler, Franko ve Mussolini bile daha masum bunların yanında.

Amerika ülkesinin içinde bulunduğu karanlığı görmemek için dijital şoklarla toplumunu düz beyinler haline getiriyor.

İsrail, Gazzelilerin sistemli ve planlı şekilde katledilmesi sağlarken anarşist olmayacak, Bushnell yaşanan katliama kayıtsız kalamadığı için terörist olacak öyle mi?

Aaron Bushnell vicdanların sesidir.

Ölümsüzdür.

Hepimizin vicdanında yeri vardır.

Aaron Bushnell terörist değil kahramandır.

Gazze bize çok şey söylüyor.

Ruhu direniyor

Bizler bütün kalbimizle Gazzeyi duymaya çalışalım Aaron Bushnell’in kahramanlığını hiçbir zaman unutmadan!