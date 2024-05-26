Gazze'de 16 yaşındaki Filistin kız İsrail saldırısında öldürüldü yakınları büyük üzüntü yaşadı
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 81 artarak 35 bin 984'e yükseldi.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 233 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.
İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği 8 saldırıda 81 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 223 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.
Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı aktarıldı.
İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Han Yunus'un doğusundaki Abasan el-Kabira kasabasına düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.