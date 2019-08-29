Gaziosmanpaşa’da kontrolden çıkan halk otobüsü mobilya dükkanına girdi! Yaralılar var
İhlas Haber Ajansı
GAZİOSMANPAŞA'da kontrolden çıkan halk otobüsü, önce bir otomobile ardından da bir apartmana çarparak durabildi. Kazada yolcular hafif şekilde yaralanırken araç içinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Edinilen bilgilere göre kaza, saat 10.00 sıralarında GaziosmanpaşaMerkez Mahallesi Bağlar Caddesi üzerinde meydana geldi. 36 ES hat numaralı Esentepe Mahallesi - Beyazıt seferini yapan otobüs, iddiaya göre gaz pedalının takılması üzerine kontrolden çıktı.
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Otobüs önce 34 ELK 35 plakalı lüks otomobile, ardından da bir binanın alt katındaki dükkana girdi.
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Kazada büyük panik yaşayan otobüs yolcuları, camları kırarak kendilerini dışarı attı.
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Otobüs yolcularından bazıları kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, şoför ise araç içerisinde sıkıştı.
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