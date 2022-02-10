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Gaziantep'te ucuz kurtuldular! Önce köprüye takıldı sonra otomobilin üstüne devrildi

Anadolu Ajansı
Gaziantep'te ucuz kurtuldular! Önce köprüye takıldı sonra otomobilin üstüne devrildi

Gaziantep'te üst geçide takılan kamyon dorsesi, seyir halindeki otomobilin üstüne devrildi. Sürücülerin şans eseri yara almadığı kazada araçların geldiği hal durumu gözler önüne serdi.

Gaziantep'te ucuz kurtuldular! Önce köprüye takıldı sonra otomobilin üstüne devrildi

Gaziantep Merkez Şehitkamil ilçesi Seyrantepe Mahallesinde Abdulcabbar Butnar'ın kullandığı 33 BBD 66 plakalı kamyonun dorsesi, sağ şeritte ilerlerken yaya üst geçidine takıldı.

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Gaziantep'te ucuz kurtuldular! Önce köprüye takıldı sonra otomobilin üstüne devrildi

Yıkılan dorse, kamyonu sollayan Semir Hatlan'ın kullandığı 27 ACU 919 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

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Gaziantep'te ucuz kurtuldular! Önce köprüye takıldı sonra otomobilin üstüne devrildi

Sürücülerin yara almadan kurtulduğu kazanın ardından kamyonda bulunan sıvı yağlar yola döküldü.

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Gaziantep'te ucuz kurtuldular! Önce köprüye takıldı sonra otomobilin üstüne devrildi

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, temizlik çalışmalarının ardından yolu tekrar trafiğe açmak için çalışma başlattı.

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