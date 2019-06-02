Gaziantep’te Süper Lig kutlaması

Gaziantep’in hak ettiği şampiyonluğu aldığını ifade eden Adalet Bakanı Gül, "Bu başarıya sağlayan hocamızı, futbolcularımızı tüm emeği geçen herkesi yürekten kutluyor, tebrik ediyorum. Gaziantep Süper Lig’e çok iyi gelmiştir. Bu sezonda en heyecanlı en sürpriz takımı olacaktır. Bu şampiyonlukta en büyük katkısı olan Gazianteplilere teşekkür ederim” dedi.