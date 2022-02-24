Gaziantep'te oyun korkunç şekilde bitti! Bomba gibi patladı alevler metrelerce yükseldi: Oğlumu tanıyamadım
GAZİANTEP’te 4 çocuğun tenekeyle oynadığı oyun faciayla sonuçlandı.
Olay, merkez Şahinbey ilçesine Nuripazarbaşı Mahallesi’nde geçtiğimiz Cumartesi günü akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre Faraç İsabaş’ın iki oğlu ve iki arkadaşı evlerinin bahçesindeki mazot dolu tenekeyle oyun oynamaya kalkıştı.
Tenekenin uç kısmına soktukları kağıt parçasını ateşe veren çocuklar, tenekenin bomba gibi patlamasına neden oldu. Bir anda parlayan aleve maruz kalan, 4 arkadaşın elbiseleri ve saçları tutuşarak yanmaya başladı.
Metrelerce yükselen alevi gören mahalle sakinleri yanan çocukları söndürerek durumu 112’ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 4 çocuğu, ilk müdahalenin ardından Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine kaldırdı.
Hastanenin yanık ünitesinde tedavi altına alınan 4 çocuktan 3’ü taburcu edilirken bir çocuğun tedavisi hala sürüyor. Olayda 2 çocuğu feci şekilde yanan 67 yaşındaki Faraç İsabaş, olay gününü anlattı.