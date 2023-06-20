Gaziantep'te kaza oldu 3 kişi öldü! Görüntüler çok feci
Anadolu Ajansı
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Gaziantep'te feci bir kaza meydana geldi. TIR, minibüs ve otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Mehmet Avşar'ın kullandığı minibüs, Bedrettin Zidan idaresindeki otomobil ile sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen tır, Kahramanmaraş-Gaziantep karayolunun 15. kilometresinde çarpıştı.
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Kazada, otomobil sürücüsü Zidan ile araçlarda bulunan İsmail Özdemir ve Mehmet Apalak olay yerinde hayatını kaybetti.
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Kazada hayatını kaybedenlerin cesetleri, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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