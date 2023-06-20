BIST 5.250
DOLAR 23,62
EURO 25,83
ALTIN 1.484,29

Gaziantep'te kaza oldu 3 kişi öldü! Görüntüler çok feci

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
|
Gaziantep'te kaza oldu 3 kişi öldü! Görüntüler çok feci

Gaziantep'te feci bir kaza meydana geldi. TIR, minibüs ve otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Gaziantep'te kaza oldu 3 kişi öldü! Görüntüler çok feci

Mehmet Avşar'ın kullandığı minibüs, Bedrettin Zidan idaresindeki otomobil ile sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen tır, Kahramanmaraş-Gaziantep karayolunun 15. kilometresinde çarpıştı.

18
Gaziantep'te kaza oldu 3 kişi öldü! Görüntüler çok feci

Kazada, otomobil sürücüsü Zidan ile araçlarda bulunan İsmail Özdemir ve Mehmet Apalak olay yerinde hayatını kaybetti.

28
Gaziantep'te kaza oldu 3 kişi öldü! Görüntüler çok feci

Kazada hayatını kaybedenlerin cesetleri, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

38
Gaziantep'te kaza oldu 3 kişi öldü! Görüntüler çok feci
48