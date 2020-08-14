Gaziantep'te feci olay! 17 yaşındaki Duygu D. sevgilisinin evinin penceresinden düşerek öldü
GAZİANTEP'te, erkek arkadaşı Mehmet K.'nin 4. kattaki evinin penceresinden düşen Duygu D. (17) yaşamını yitirdi. Mehmet K. gözaltına alırken, 'kazayla düştü' dedi. Genç kızın ölümüye ilgili şüpheler üzerine soruşturma baylatıldı. Sosyal medya tek yürek olup olayın üzerine gitti.
GAZİANTEP'te, erkek arkadaşı Mehmet K.'nin evinin penceresinden düşen Duygu D. (17) yaşamını yitirdi. Mehmet K. gözaltına alırken, genç kızın 4'üncü kattan biri tarafından mı atıldığı yoksa kendisinin mi atladığı konusunda Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
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17 yaşındaki Duygu D., şehrin ileri gelen ailelerinden birinin oğlu olan erkek arkadaşı Mehmet K.'nin yaşadığı 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki evine gitti.
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Bir süre sonra Duygu D., Mehmet K.'nın evinin penceresinden düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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Kanlar içinde kalan genç kızı gören mahahalleli, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Duygu D.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
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