Gaziantep'te Fatmagül kadın kuaförlüğünü bırakıp erkek berberi oldu

"Mesleğe 3 yıl önce başladım. Erkek berberliği benim çocukluk hayalimdi. Hep yapmak istiyordum. Bayan kuaförlüğünün ardından erkek tıraşı yaparak kendimi geliştirdim ve bu konuda daha iyi olduğumu gördüm. İlk önce çok fazla tepkiler aldım, insanların ön yargıları vardı. Yapamayacağımı düşünenler oldu. Ben, bu önyargıları kaldırdığımı düşünüyorum. Artık insanlar bu duruma alıştı ve gelip, tıraş olup memnun kaldılar. Bence kadınlar bu işe el atmalı ve destek vermeli. İnsanların erkek kuaföründe çalışan kadınlara alışması lazım. Ben ilerleyen süreçte kendim gibi kadın ustalar yetiştirmek istiyorum."