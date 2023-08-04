BIST 7.270
DOLAR 26,98
EURO 29,55
ALTIN 1.677,76

Gaziantep'te dev hırsız operasyonu! 43 isim gözaltına alındı

|
Gaziantep'te dev hırsız operasyonu! 43 isim gözaltına alındı

Gaziantep'te jandarma tarafından faili meçhul hırsızlık olaylarına yönelik yapılan operasyonda 43 şüpheli isim yakalandı.

Gaziantep'te dev hırsız operasyonu! 43 isim gözaltına alındı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 13 Temmuz-3 Ağustos 2023 tarihleri arasında meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılması amacıyla adli makamların koordinesiyle operasyon yaptı. 

16
Gaziantep'te dev hırsız operasyonu! 43 isim gözaltına alındı

JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ve OYİ (Olay Yeri İnceleme) destekli özel timlerin titiz planlama ve takip çalışmaları sonucunda evden, bağdan, bahçeden, tarladan, iş yerinden, kamu kurumundan hırsızlık, motosiklet hırsızlığı, oto hırsızlığı ile yağma, büyükbaş ve küçükbaş hayvan hırsızlık gibi 28 faili meçhul olay aydınlatıldı.

26
Gaziantep'te dev hırsız operasyonu! 43 isim gözaltına alındı

Operasyon sonucunda hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen 43 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

36
Gaziantep'te dev hırsız operasyonu! 43 isim gözaltına alındı

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 24'ü tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 19'u hakkında adli kontrol kararı verildi.

46