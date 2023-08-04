Gaziantep'te dev hırsız operasyonu! 43 isim gözaltına alındı

JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ve OYİ (Olay Yeri İnceleme) destekli özel timlerin titiz planlama ve takip çalışmaları sonucunda evden, bağdan, bahçeden, tarladan, iş yerinden, kamu kurumundan hırsızlık, motosiklet hırsızlığı, oto hırsızlığı ile yağma, büyükbaş ve küçükbaş hayvan hırsızlık gibi 28 faili meçhul olay aydınlatıldı.