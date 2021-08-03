Gaziantep'te covid-19 salgını unutuldu! Pes dedirten görüntüler
Korona virüs vaka sayısının arttığı GAZİANTEP’te vatandaşlar, sıcak havaya rağmen çarşı ve pazarlara akın etti.
Korona virüs vaka sayısının arttığı Gaziantep’te vatandaşlar, 40 dereceyi aşan sıcak havaya aldırış etmeden Bakırcılar Çarşısı, Gaziler Caddesi ve Almacı Pazarı gibi tarihi mekanlarda yoğunluk oluşturdu.
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Çarşıda yoğunluk oluşturan vatandaşların büyük bir bölümü maske takmazken, kimi vatandaşlar da maskelerini çenesinin altına veya kollarına taktı.
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Ayrıca sosyal mesafe kurallarına da uymayan vatandaşların rahatlığı dikkat çekti.
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