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Gaziantep'te covid-19 salgını unutuldu! Pes dedirten görüntüler

İhlas Haber Ajansı
Gaziantep'te covid-19 salgını unutuldu! Pes dedirten görüntüler

Korona virüs vaka sayısının arttığı GAZİANTEP’te vatandaşlar, sıcak havaya rağmen çarşı ve pazarlara akın etti.

Gaziantep'te covid-19 salgını unutuldu! Pes dedirten görüntüler

Korona virüs vaka sayısının arttığı Gaziantep’te vatandaşlar, 40 dereceyi aşan sıcak havaya aldırış etmeden Bakırcılar Çarşısı, Gaziler Caddesi ve Almacı Pazarı gibi tarihi mekanlarda yoğunluk oluşturdu.

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Gaziantep'te covid-19 salgını unutuldu! Pes dedirten görüntüler

Çarşıda yoğunluk oluşturan vatandaşların büyük bir bölümü maske takmazken, kimi vatandaşlar da maskelerini çenesinin altına veya kollarına taktı.

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Gaziantep'te covid-19 salgını unutuldu! Pes dedirten görüntüler

Ayrıca sosyal mesafe kurallarına da uymayan vatandaşların rahatlığı dikkat çekti.

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Gaziantep'te covid-19 salgını unutuldu! Pes dedirten görüntüler
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