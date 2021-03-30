Gaziantep'in konuştuğu sır ölüm: 16 yaşındaki Rümeysa elinde fotoğrafla çatıdan düştü

Sesleri duyan bina sakinleri ve vatandaşları olay yerine koştuktan sonra durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşanan olayın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi intikal etti.