Gazi Üniversitesi Dekan Orhan Acar’a Gonca Vuslateri'den sert tepki!
Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Orhan Acar'ın canlı ders yayını esnasında kızlar hakkında söyledikleri skandal sözler herkesin tepkisini çekti. Gonca Vuslateri de sapkın sözler söyleyen dekana tepkisiz kalamadı.
Koronavirüs sebebiyle üniversiteler de derslerini internet üzerinden yaptıkları canlı yayınlarla yapmaya devam ediyor. Görüntülü uygulamalarla öğretmenler ve öğrenciler buluşuyor ve dersler canlı yayınlarla sürdürülüyor. Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Orhan Acar da canlı bir ders için video konferans görüşmesine katıldı.
58 yaşındaki Dekan Orhan Acar, ders esnasında video konferansta olduğunu ve dersteki öğrencilerin kendisini hem görüp hem de sesini duyabildiğini unutarak skandal sözlere imzasını attı.
Dekan Acar, öğrencilerin isimlerini okuduğu sırada ''Kızların resimlerini de görüyoruz böylece, çaktırma'' dedi.
O esnada Dekan Orhan Acar'ı yanındaki kişi uyardı ve dekan ne yapacağını ne yapacağını şaşırdı. Bu anlar anında sosyal medyaya düştü ve bu rezilliği binlerce kişi gördü.