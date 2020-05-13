Gazi Üniversitesi Dekan Orhan Acar’a Gonca Vuslateri'den sert tepki!

Koronavirüs sebebiyle üniversiteler de derslerini internet üzerinden yaptıkları canlı yayınlarla yapmaya devam ediyor. Görüntülü uygulamalarla öğretmenler ve öğrenciler buluşuyor ve dersler canlı yayınlarla sürdürülüyor. Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Orhan Acar da canlı bir ders için video konferans görüşmesine katıldı.