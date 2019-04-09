Gazeteci Hande Fırat'ın resim sergisine yoğun ilgi

Yaptığı resimlerden dolayı evde adım atacak yer kalmadığını dile getiren Fırat, "Resimleri bir cesaretle sizlerin önüne koymaya karar verdim. Bugüne kadar pek çok şey yaşadık. Hiçbir şey bu kadar heyecan vermedi. Hiçbir şey de beni bu kadar heyecanlandırmadı. Resimler için çok iyi tepkiler aldım. İnşallah devamı gelecek" dedi.