Gazeteci Bilal Özcan'dan Kaan Yıldırım'ı kızdıracak sözler ''Onun gibisi çok var. Suriyeliler dahil''
Kaan Yıldırım kendisiyle ilgili "Kendimi yakışıklı bulmuyorum" diyerek itirafta bulunmuştu. Gazeteci Bilal Özcan oyuncu Kaan Yıldırım'ı hedef aldı. Yıldırım'ın sözlerine karşılık, oyunculuğunu da beğenmediğini söyleyen Özcan, "Taksim Meydanı'nda Kaan gibi çok genç var. Buna Suriyeliler de dahil" dedi.
Kaan Yıldırım bir açıklamasında kendini yakışıklı bulmadığını söylemişti.
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Bilal Özcan bir YouTube programına katıldı. Kaan Yıldırım'ın bu sözleriyle ilgili konuştu.
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Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla gündemden düşmeyen Kaan Yıldırım hakkında konuştu.
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Bilal Özcan, "Kaan Yıldırım'ı yakışıklı bulmuyorum. Ona benzeyen, onun fiziğinde olan çok Türk insan var. İstiklal Caddesi'ne çıkıp bakalım bir sürü öyle genç var. Suriyeliler de dahil. Ahım şahım bir özelliği yok. Kıvanç Tatlıtuğ olsa neyse..." dedi.
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