Gazeteci Bilal Özcan'dan Kaan Yıldırım'ı kızdıracak sözler ''Onun gibisi çok var. Suriyeliler dahil''

Bilal Özcan, "Kaan Yıldırım'ı yakışıklı bulmuyorum. Ona benzeyen, onun fiziğinde olan çok Türk insan var. İstiklal Caddesi'ne çıkıp bakalım bir sürü öyle genç var. Suriyeliler de dahil. Ahım şahım bir özelliği yok. Kıvanç Tatlıtuğ olsa neyse..." dedi.