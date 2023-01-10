Gasp girişimi kamera! Üstünü değiştirdi, o detay ele verdi evinde kıskıvrak yakalandı!

Şişli polisi adım adım takip edip yakaladı

Olayın ardından çalışma başlatan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri, şahsı tespit edebilmek için onlarca güvenlik kamerasını tek tek inceledi. Şüpheli şahsın olay sonrası Elmadağ Caddesi, Paparoncalli Sokak, Babil Sokak ve Çimen Sokak üzerinden Cebel Topuz Sokak merdivenli yoldan Küçükbayır Sokak ile Dolapdere Caddesi'ni bağlayan merdivenli yola indiğini tespit etti.