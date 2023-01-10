Gasp girişimi kamera! Üstünü değiştirdi, o detay ele verdi evinde kıskıvrak yakalandı!
Harbiye'de girdiği uluslararası para transfer merkezinde çalışana silah doğrultarak gasp girişiminde bulunan yüzü maskeli şahıs, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri tarafından yakalandı. Olaydan sonra girdiği sokaktaki çalılıklarda üstünü değiştiren şahsın, giydiği sarı montla aynı sokaktan geri çıkmasının dikkatlerden kaçmaması sonucu tespit edildiği öğrenildi. Gasp girişimi ve adım adım takip kameralara yansıdı.
Şişli Harbiye’de geçtiğimiz 21 Aralık Çarşamba günü saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayda, uluslararası para transfer merkezine giren yüzü maskeli ve bereli bir şahıs, çalışana silah doğrultup kasadaki paraları istemişti.
Çalışanın korkarak tezgahın altına girmesi sonucu panik yapan şahıs, hiçbir şey alamadan kaçmıştı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansımıştı.
Şişli polisi adım adım takip edip yakaladı
Olayın ardından çalışma başlatan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri, şahsı tespit edebilmek için onlarca güvenlik kamerasını tek tek inceledi. Şüpheli şahsın olay sonrası Elmadağ Caddesi, Paparoncalli Sokak, Babil Sokak ve Çimen Sokak üzerinden Cebel Topuz Sokak merdivenli yoldan Küçükbayır Sokak ile Dolapdere Caddesi'ni bağlayan merdivenli yola indiğini tespit etti.
Fakat şahsın tek çıkış yeri olan Dolapdere Caddesi'ne çıkmadığının görülmesi üzerine Şişli polisi, merdivenli yola inen tüm kişileri görüntülerden tek tek inceledi.