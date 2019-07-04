Gardırobunuza bir bardak pirinç koyun bakın neler olacak

Daha önce akıllı telefonunuz suya düştüğünde hemen pirince yatırıorsanız pirincin nemi emdiğini de biliyorsunuzdur. Bu yararlı ipucunu kıyafet dolabınızda da kullanabilirsiniz. Eğer nemli kıyafetlerinizi tam olarak kurumadan dolaba kaldırdıysanız küf kokusu da kaçınılmaz olacaktır. Bunun önüne geçmek için bir kese içine pirinç koyabilirsiniz.