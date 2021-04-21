Umuda Koşanlar Derneği'yle şimdiye kadar dünyada yarımda muhtaç birçok çocuğa el uzatan Özçelik, hala daha çocuklar için elinden geleni ardına koymuyor. Özçelik, son olarak ise yaptığı bir Instagram paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.