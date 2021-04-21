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Gamze Özçelik 'Bu çocuklar hak etmiyor mu?' deyince Şeyma Subaşı'na gönderme dendi

Gamze Özçelik 'Bu çocuklar hak etmiyor mu?' deyince Şeyma Subaşı'na gönderme dendi

Gamze Özçelik, Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla gündeme geldi. Özçelik'in yazdıkları sevgilisi uçak kapatan Şeyma Subaşı'na gönderme olarak algılandı.

Gamze Özçelik 'Bu çocuklar hak etmiyor mu?' deyince Şeyma Subaşı'na gönderme dendi

Seneler önce televizyon ekranlarında fırtınalar koparan Gamze Özçelik radikal bir kararla oyunculuğu bırakmıştı. Muhafazakar bir hayat tarzına doğru evrilen Özçelik, kurduğu dernekle ise büyük başarılara imza attı. 

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Gamze Özçelik 'Bu çocuklar hak etmiyor mu?' deyince Şeyma Subaşı'na gönderme dendi

Umuda Koşanlar Derneği'yle şimdiye kadar dünyada yarımda muhtaç birçok çocuğa el uzatan Özçelik, hala daha çocuklar için elinden geleni ardına koymuyor. Özçelik, son olarak ise yaptığı bir Instagram paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. 

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Gamze Özçelik 'Bu çocuklar hak etmiyor mu?' deyince Şeyma Subaşı'na gönderme dendi

Gamze Özçelik'in, Şeyma Subaşı'nın sevgilisinin uçak kapattırması üzerine gelen paylaşımları ise Subaşı'na gönderme olarak algılandı. 

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Gamze Özçelik 'Bu çocuklar hak etmiyor mu?' deyince Şeyma Subaşı'na gönderme dendi

Şebnem Bozoklu'nun da Subaşı'yı tiye alması üzerine Gamze Özçelik'in yazdıkları da Şeyma Subaşı'na gönderme olarak düşünüldü.

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