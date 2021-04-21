Gamze Özçelik 'Bu çocuklar hak etmiyor mu?' deyince Şeyma Subaşı'na gönderme dendi
Gamze Özçelik, Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla gündeme geldi. Özçelik'in yazdıkları sevgilisi uçak kapatan Şeyma Subaşı'na gönderme olarak algılandı.
Seneler önce televizyon ekranlarında fırtınalar koparan Gamze Özçelik radikal bir kararla oyunculuğu bırakmıştı. Muhafazakar bir hayat tarzına doğru evrilen Özçelik, kurduğu dernekle ise büyük başarılara imza attı.
Umuda Koşanlar Derneği'yle şimdiye kadar dünyada yarımda muhtaç birçok çocuğa el uzatan Özçelik, hala daha çocuklar için elinden geleni ardına koymuyor. Özçelik, son olarak ise yaptığı bir Instagram paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.
Gamze Özçelik'in, Şeyma Subaşı'nın sevgilisinin uçak kapattırması üzerine gelen paylaşımları ise Subaşı'na gönderme olarak algılandı.
Şebnem Bozoklu'nun da Subaşı'yı tiye alması üzerine Gamze Özçelik'in yazdıkları da Şeyma Subaşı'na gönderme olarak düşünüldü.