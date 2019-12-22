Game of Thrones'un yıldızı Emilia Clarke hastalandı! Selfie çektiremiyor

Emilia Clarke kendisine selfie çektirmeme kararını aldıran olayı şöyle anlatıyor:

"Bir havaalanında yürüyordum ve tamamen yorgunluktan kaynaklanan panik atak geçirmeye başladım. Ağlıyordum ve bir adam 'Selfie çekebilir miyim?' diye yanıma geldi. Ve ben de 'Nefes alamıyorum, çok üzgünüm’ dedim. 'Böyle bir andan sonra bunu nasıl yapabilirdim, bilmiyorum.”