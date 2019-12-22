Game of Thrones'un yıldızı Emilia Clarke hastalandı! Selfie çektiremiyor
Game of Thrones dizisiyle ünlenen oyuncu Emilia Clarke, yaşadığı deneyimler sonucu artık hayranlarıyla selfie çektirmeme kararı aldığını açıkladı.
Game of Thrones dizisinde canlandırdığı Daenerys Targaryen karakteriyle ünlenen Emilia Clarke, yaşadığı kötü deneyimlerden sonra hayranlarıyla selfie çektirmeme kararı aldığını açıkladı.
Emilia Clarke kendisine selfie çektirmeme kararını aldıran olayı şöyle anlatıyor:
"Bir havaalanında yürüyordum ve tamamen yorgunluktan kaynaklanan panik atak geçirmeye başladım. Ağlıyordum ve bir adam 'Selfie çekebilir miyim?' diye yanıma geldi. Ve ben de 'Nefes alamıyorum, çok üzgünüm’ dedim. 'Böyle bir andan sonra bunu nasıl yapabilirdim, bilmiyorum.”
Fotoğraf çektirmek yerine hayranlarıyla sohbet etmeyi tercih eden Emilia Clarke,
“İmza veriyorum. Bunu yaptığınızda, o kişiyle etkileşime girmeniz gerekir, sadece birinin karşınıza çıkıp 'Bir selfie çekelim, hoşçakalın' demesi garip. Ama sohbet ederken aslında insandan insana bir şey yapıyorsunuz. Onu tercih ediyorum” dedi.
Emilia Clarke Kimdir?
Game of Thrones ile gönüllerde ‘taht’ kuran Emilia Clarke, 2013 yılında Breakfast at Tiffany’s, 2015 yılında Terminator Genisys, 2016 yılında Me Before You gibi filmler ile de, ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu kanıtlamıştır.