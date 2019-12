Game of Thrones'un yıldızı Emilia Clarke hastalandı! Selfie çektiremiyor

Emilia Clarke Kimdir?

Game of Thrones ile gönüllerde ‘taht’ kuran Emilia Clarke, 2013 yılında Breakfast at Tiffany’s, 2015 yılında Terminator Genisys, 2016 yılında Me Before You gibi filmler ile de, ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu kanıtlamıştır.