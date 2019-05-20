Game of Thrones'un ölen oyuncuları için İstanbul'da lokma dağıtıldı

8 sezondur milyonlarca kişi tarafından büyük bir ilgiyle izlenen Game of Thrones, dün gece 03.00'da Akmerkez'de final gecesiyle izleyici karşısına çıktı. Dizinin muhteşem finalinin yanı sıra geceye damga vuran olay ise ölenlerin adına lokma tatlısı dağıtmaları oldu.