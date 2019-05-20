Game of Thrones'un ölen oyuncuları için İstanbul'da lokma dağıtıldı
Efsane dizi Game of Thrones, Türkiye'de bu sabaha karşı yayınlanan bölümüyle final yaptı. Bunun üzerine yapım ekibi, İstanbul'da bir AVM'de lokma dağıttırdı.
8 sezondur milyonlarca kişi tarafından büyük bir ilgiyle izlenen Game of Thrones, dün gece 03.00'da Akmerkez'de final gecesiyle izleyici karşısına çıktı. Dizinin muhteşem finalinin yanı sıra geceye damga vuran olay ise ölenlerin adına lokma tatlısı dağıtmaları oldu.
16
Yapım ekibi, "Son sezonda kaybettiklerimiz anısına…" yazarak bastırdıkları afişe Night King, Jorah Mormont, Theon Greyjoy, Melisandre, Lyanna Mormont ve Edd Tollet karakterlerin isimlerini yazdı.
26
Alışveriş merkezinin bir kısmı, dizinin temasına uygun olarak hazırlanıp tatlı dağıtıldı.
36
Game of Thrones'un sezon finali ise birçok izleyicisi tarafından sevilmediği için imza kampanyası başlatılmıştı.
46