Game of Thrones'un hayal kırıklığı olan finali sosyal medyanın diline düştü

Türkiye'de dün sabaha karşı yayınlanan Game of Thrones'un final bölümü birçok kişi tarafından eleştirildi. Hatta bazı dizi hayranları final sezonunun yeniden çekilmesi için HBO'ya mesaj göndererek imza kampanyası başlattı. Her bölümün çekilmesi çok maliyetli olan dizinin final sezonunun yeniden çekilme ihtimali olmadığı aşikar duruyor.