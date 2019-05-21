Game of Thrones'un hayal kırıklığı olan finali sosyal medyanın diline düştü
Final bölümüyle hayal kırıklığı yaratan Game of Thrones dizisi sosyal medyanın diline düştü. İşte o yorumlar...
Türkiye'de dün sabaha karşı yayınlanan Game of Thrones'un final bölümü birçok kişi tarafından eleştirildi. Hatta bazı dizi hayranları final sezonunun yeniden çekilmesi için HBO'ya mesaj göndererek imza kampanyası başlattı. Her bölümün çekilmesi çok maliyetli olan dizinin final sezonunun yeniden çekilme ihtimali olmadığı aşikar duruyor.
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Sosyal medyada büyük yankı uyandıran Game of Thrones dizisinin final bölümü eleştiri oklarının hedefi oldu. İşte finalden memnun olmayan izleyicilerin sosyal medyada yaptığı yorumlar...
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