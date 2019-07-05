Game of Thrones'un genç yıldızı Sophie Turner dünyaevine girdi!
Game of Thrones'un genç yıldızı Sophie Turner, Joe Jonas ile Paris'te Martinet Şatosu’nda gösterişli bir düğünle ikinci kez evlendi. Düğünden ilk kareler ise geldi.
Efsane dizi Game of Thrones'ta Sansa Stark karakterine hayat veren Sophie Turner, şarkıcı sevgilisi Joe Jonas ile düzenledikteleri ikinci düğünlerinden ilk fotoğraflar ortaya çıktı. İlk düğününü iki ay önce Las Vegas’ta gizli bir şekilde yapan Turner, ikinci düğününü Fransa’nın Paris kentinde bulunan Martinet Şatosu’nda yaptı.
Fransa'nın güneyindeki Sarrians bölgesinde, ünlü konukların katıldığı gösterişli düğünde Turner, Louis Vuitton imzalı özel tasarım gelinlik giydi. Jonas ise Berluti tasarımı siyah takım elbisesiyle düğünde hazır bulundu.
Turner’ın gelinlik fotoğrafını da Louis Vuitton’un Kadın Koleksiyonu Sanat Direktörü Nicolas Ghesquiere, Instagram hesabından, “Salt güzellik” notuyla paylaştı.
Daha önce yayınlanan düğün fotoğraflarında Joe Jonas'ın sağdıçları ile hatıra fotoğrafı çektirdiği anlar görüntülenmişti.