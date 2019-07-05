Game of Thrones'un genç yıldızı Sophie Turner dünyaevine girdi!

Efsane dizi Game of Thrones'ta Sansa Stark karakterine hayat veren Sophie Turner, şarkıcı sevgilisi Joe Jonas ile düzenledikteleri ikinci düğünlerinden ilk fotoğraflar ortaya çıktı. İlk düğününü iki ay önce Las Vegas’ta gizli bir şekilde yapan Turner, ikinci düğününü Fransa’nın Paris kentinde bulunan Martinet Şatosu’nda yaptı.