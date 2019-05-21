Game of Thrones'tan berbat final sonrası rekor! Kaç kişinin izlediği açıklandı
Game of Thrones, 8. sezon 6. bölümüyle aylardır beklenen büyük finalini gerçekleştirdi. Mantık hataları ve senaryodaki anlamsızlıkların ardından HBO kanalı, dizinin kaç kişi tarafından izlendiğini açıkladı.
Pazar günü yayınlanan final bölümü ile arkasında onarılamayacak kadar büyük hayal kırıklıkları bırakarak ekranlara veda eden Game of Thrones, Amerikan televizyon kanalı HBO'ya yaramış gibi görünüyor. HBO kanalı, final bölümünün ABD'de 19,3 milyon kişi ile izleyici rekoru kırdığını açıkladı.
Önceki 7 sezonda eksiksiz ve hatasız bölümler ortaya koyan Game of Thrones'un yazarları D. B. Weiss & David Benioff, 6 bölümlük final sezonuyla tam anlamıyla eleştiri odağı oldu. Hatta Game of Thrones'un final bölümü The Iron Throne’un, 5.0 güncel IMDb puanıyla dizinin açık ara en düşük puanını alan bölümü olması çoğu izleyiciyi şaşırtmadı.
Pazar akşamı final bölümünü 19,3 milyon Amerikalı'nın izlediğini açıklayan kanal, bu izleyici sayısına dünyanın dört bir yanında ABD ile aynı anda anlaşmalı medya kurumları aracılığıyla diziyi izleyenlerin dahil olmadığını belirtti.
Ayrıca yeni sezondaki her bölümün ortalama 44.2 milyon izleyiciye ulaştığını söyleyen HBO, final bölümün sadece HBO TV’de canlı olarak 13,6 milyon kişi tarafından seyredildiğini açıkladı.