Game of Thrones'tan berbat final sonrası rekor! Kaç kişinin izlediği açıklandı

Önceki 7 sezonda eksiksiz ve hatasız bölümler ortaya koyan Game of Thrones'un yazarları D. B. Weiss & David Benioff, 6 bölümlük final sezonuyla tam anlamıyla eleştiri odağı oldu. Hatta Game of Thrones'un final bölümü The Iron Throne’un, 5.0 güncel IMDb puanıyla dizinin açık ara en düşük puanını alan bölümü olması çoğu izleyiciyi şaşırtmadı.