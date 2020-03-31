Game of Thrones yıldızı Emilia Clarke bağış yaparsanız deyip sürprizi duyurdu
Koronavirüsün tedavisi için bağış çağrısında bulunan Game of Thrones yıldızı Emilia Clarke, bağış yapanlardan 12 kişi için sürprizi olduğunu açıkladı.
Bir dönem internet üzerinden en çok izlenen dizileri arasında yer alan Game of Thrones'da Deanerys Targanyen (Khaleesi) rolüyle dünya çapında tanınan Emilia Clarke, koronavirüsün tedavisinin bulunabilmesi için bağış yapanlardan 12 kişiyi rastgele seçerek beraber yemek yiyeceğini duyurdu.
"250 bin pound'a beraber ulaşalım" çağrısında bulunun başarılı oyuncu, "Bağış yapanlar arasından rastgele seçilecek 12 kişi için yemek yapacağım ve izolasyondan komik videolardan konuşacağız" dedi.
Yemek yapmayı bilmediğini ancak elinden geleni yapacağını itiraf eden sanatçı buluşmanın bu yüzden eğlenceli geçeceğini söyledi.
Clarke, koronavirüs nedeniyle felç ve beyin hasarı hastalarına temel destek sağlamak için açılan fonun aynı zamanda salgınla başa çıkmak için gerekli olan hastane yataklarının boşaltılmasına, iyileşmek için bir alana ihtiyaç duyanlara bakmak için de yardımcı olacağını duyurdu.