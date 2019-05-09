Game of Thrones dili! Birçok gerçek dilden daha fazla kişi konuşuyor

"Her insan elbet ölecektir" anlamına gelen "Valar morgulis" sözleriyle hafızalara kazınan dil, dizinin uyarlandığı orijinal romanlarda sadece 50 kelime ile hayli kısıtlı bir kullanıma sahipti. George Martin'in romanı televizyona uyarlanırken, 'Yüksek Valyria' dilbilimci David Peterson tarafından geliştirilmeye başlandı.