Galatasaraylı Fatih Öztürk yasak aşkıyla yakalandı önce rica etti sonra tehdit etti
Galatasaray’ın yeni transferi Fatih Öztürk, önceki akşam evli sevgilisiyle yakalandı. Fatih Öztürk, fotoğrafların silinmesi için de gazetecilere dakikalarca dil döktü.
Galatasaray'ın sezon başında Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Fatih Öztürk, önceki gece İstanbul turundaydı. Sezon öncesi hazırlıklarına tam gaz devam eden Galatasaray'da forma giyen file bekçisi Fatih Öztürk, Bebek'teki Chilai isimli mekana sarışın bir kadınla gitti.
Yüzlerini gizlemeye çalıştılar: Sabah'ta yer alan göre; geç saatte mekandan çıkan futbolcu, sarışın kadınla birlikte Porsche marka lüks spor otomobiline bindi. Arka arkaya patlayan flaşlarla ikili neye uğradığını şaşırdı. Hemen yüzlerini gizlemeye çalışan ikili, güneşlikleri indirerek gizlenmeye çalıştı.
"Benim fotoğraflarımı çekemezsiniz, hemen onları silin": Arabasından inerek muhabirlere saldıran kaleci, "Benim fotoğraflarımı çekemezsiniz, hemen onları silin" diyerek tehditler savurdu. Muhabirlerden olumsuz yanıt alan file bekçisini, mekanın güvenlik görevlileri sakinleştirdi.
''Fotoğrafları silin, yoksa biz mahvoluruz'': Sakinleştikten sonra gazetecilere fotoğrafların silinmesi gerektiğini belirten kaleci, "O fotoğraflar çıkarsa ben mahvolurum, kulübümle büyük sıkıntı yaşarım" dedi. Yaşanan gerilimle kalecinin yanına giden sarışın kadın, panikten ağlayarak olayın ne kadar büyük olduğunu ağzından kaçırdı: "Ben evliyim, boşanma davam var. Lütfen o fotoğrafları silin, yoksa biz mahvoluruz."