Galatasaray'ın yıldızı açtı ağzını yumdu gözünü: "Dönerci bile benden daha çok kazanıyor"
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Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'da kiralık olarak forma giydikten sonra Galatasaray'a geri dönen Yunus Akgün aldığı düşük maaş nedeniyle isyan etti. Yıldız futbolcunun "Almanya’da dönercilik yapan akrabam benden çok kazanıyor. Benimle dalga geçiyor" diyerek yakın çevresine dert yandığı iddia edildi.
Galatasaray’da bu sezon beklentileri karşılayamayan Yunus Akgün'ün aldığı düşük maaş nedeniyle rahatsız olduğu belirtildi.
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Fotospor'un haberine göre; Ligde formasını Rashica'ya kaptıran ve son oynanan Ofspor maçında ıslıklanan Yunus Akgün'ün yakın çevresine dert yandığı ve şu ifadeleri kullandığı iddia edildi:
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* Almanya’da dönercilik yapan akrabam benden çok kazanıyor. Benimle dalga geçiyor.
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* Galatasaray’ın oyuncusuyum. Milli takıma gidiyorum. Sürekli bana “zam yapalım” diyorlar. Ortada birşey yok.
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