BIST 4.506
DOLAR 18,53
EURO 19,11
ALTIN 1.049,79

Galatasaray'ın yıldızı açtı ağzını yumdu gözünü: "Dönerci bile benden daha çok kazanıyor"

|
Galatasaray'ın yıldızı açtı ağzını yumdu gözünü: "Dönerci bile benden daha çok kazanıyor"

Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'da kiralık olarak forma giydikten sonra Galatasaray'a geri dönen Yunus Akgün aldığı düşük maaş nedeniyle isyan etti. Yıldız futbolcunun "Almanya’da dönercilik yapan akrabam benden çok kazanıyor. Benimle dalga geçiyor" diyerek yakın çevresine dert yandığı iddia edildi.

Galatasaray'ın yıldızı açtı ağzını yumdu gözünü: "Dönerci bile benden daha çok kazanıyor"

Galatasaray’da bu sezon beklentileri karşılayamayan Yunus Akgün'ün aldığı düşük maaş nedeniyle rahatsız olduğu belirtildi.

111
Galatasaray'ın yıldızı açtı ağzını yumdu gözünü: "Dönerci bile benden daha çok kazanıyor"

Fotospor'un haberine göre; Ligde formasını Rashica'ya kaptıran ve son oynanan Ofspor maçında ıslıklanan Yunus Akgün'ün yakın çevresine dert yandığı ve şu ifadeleri kullandığı iddia edildi:

211
Galatasaray'ın yıldızı açtı ağzını yumdu gözünü: "Dönerci bile benden daha çok kazanıyor"

* Almanya’da dönercilik yapan akrabam benden çok kazanıyor. Benimle dalga geçiyor.

311
Galatasaray'ın yıldızı açtı ağzını yumdu gözünü: "Dönerci bile benden daha çok kazanıyor"

* Galatasaray’ın oyuncusuyum. Milli takıma gidiyorum. Sürekli bana “zam yapalım” diyorlar. Ortada birşey yok.

411