Galatasaray'ın iptal edilen golünü trio programında eski hakemler yorumladı

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray sahasında ağırladığı Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti. Mücadelenin hakemi Atilla Karaoğlan'ın verdiği ve vermediği kararlar çok tartışıldı.

Maçın 12. dakikasında Deniz Gül'ün attığı gol, kaleciye faul yapıldığı gerekçesiyle VAR'dan döndü.

Yayıncı kuruluşta yayınlanan 'Trio' programında eski hakemler Aleks Taşçıoğlu ve Bülent Yıldırım, kritik maçta çalınan düdükleri yorumladılar.

Aleks Taşçıoğlu: 'Uzaktan bir şut var. İlk pozisyonda ofsayt yok. Sonrasında burada kalecinin topa bir hamlesi var. Oyun kuralları kitabında madde açık top kalecinin elleri ve yüzey arasındaysa topu kontrol etmiş sayılıyor. Burada da net şekilde Kocaelisporlu kalecinin iki eliyle topu tuttuğu ve zeminde net bir şekilde kontrolünde. Sonrasında da Deniz'in topa bir müdahalesi var. Burada bir VAR uyarısı geliyor bence son derece doğru. Gol iptal ediliyor. Bu var müdahalesi var golün iptali doğru.'

Bülent Yıldırım: 'Evet şüphe yok. Şundan dolayı şüphe yok: oyun kuralları çok açık. Kalecinin yegane avantajlı olduğu durumlar bunlardır. Kaleci topu kontrolü altına alınca bir mücadeleye girilemez. Milisaniyelerle yakalanacak bir an. Hakem bu anı kaçırabilir. VAR doğru bir zamanlamayla, doğru bir fotoğrafla Deniz'in top kontrol altındayken müdahale ettiğini hakeme gösterdi. Doğru bir şekilde gol iptali yapıldı.'