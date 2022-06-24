Galatasaray'ın eski yıldızı Onyekuru Süper Lig'e dönüyor! Ortalık fena karışacak
Fatih Terim Galatasaray'ın başındayken takımın olmazsa olmazları arasında bulunan Henry Onyekuru, yeniden Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor.
Galatasaraylıların sevgilisi haline gelen sarı-kırmızılıların eski yıldızı Henry Onyekuru'nun yolu yeniden Süper Lig'e düşüyor.
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Cyle Larin'in Beşiktaş ile yollarını ayrılmasından sonra gelen iddialara göre siyah-beyazlı yönetim gözünü eski Galatasaraylı yıldıza çevirdi.
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Nijeryalı futbolcunun siyah-beyazlılara transferiyle ilgili önemli yol alındığı ortaya çıktı.
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Larin'in yerine kanada daha dinamik ve savunma arkasını rahatsız edecek profilde bir oyuncu isteyen Valerien Ismael'e, Onyekuru ismi önerilmişti.
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