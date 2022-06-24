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Galatasaray'ın eski yıldızı Onyekuru Süper Lig'e dönüyor! Ortalık fena karışacak

Galatasaray'ın eski yıldızı Onyekuru Süper Lig'e dönüyor! Ortalık fena karışacak

Fatih Terim Galatasaray'ın başındayken takımın olmazsa olmazları arasında bulunan Henry Onyekuru, yeniden Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor.

Galatasaray'ın eski yıldızı Onyekuru Süper Lig'e dönüyor! Ortalık fena karışacak

Galatasaraylıların sevgilisi haline gelen sarı-kırmızılıların eski yıldızı Henry Onyekuru'nun yolu yeniden Süper Lig'e düşüyor.

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Galatasaray'ın eski yıldızı Onyekuru Süper Lig'e dönüyor! Ortalık fena karışacak

Cyle Larin'in Beşiktaş ile yollarını ayrılmasından sonra gelen iddialara göre siyah-beyazlı yönetim gözünü eski Galatasaraylı yıldıza çevirdi.

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Galatasaray'ın eski yıldızı Onyekuru Süper Lig'e dönüyor! Ortalık fena karışacak

Nijeryalı futbolcunun siyah-beyazlılara transferiyle ilgili önemli yol alındığı ortaya çıktı.

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Galatasaray'ın eski yıldızı Onyekuru Süper Lig'e dönüyor! Ortalık fena karışacak

Larin'in yerine kanada daha dinamik ve savunma arkasını rahatsız edecek profilde bir oyuncu isteyen Valerien Ismael'e, Onyekuru ismi önerilmişti. 

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