Galatasaray'dan İrfan Can Kahveci bombası! Transfer teklifi ortaya çıktı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 6-0'lık Çaykur Rizespor maçı sonrası Hırvat golcü Mario Mandzukic ile ilgilendiklerini açıkladı. Yalçın, "Şu anda transferle ilgili bir şey söylemem doğru olmaz. Önümüzde net bir şey yok. Şu gitsin bu gelsin demek dorğu değil. Transfer başka bir konu. Olursa iyi olur. Geniş kadronun kimseye zararı olmaz. Mandzukic'le ilgileniyoruz. Şartlar uygun olabilirse, olabilir. Henüz net bir şey önümüzde yok" dedi.