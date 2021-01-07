Galatasaray'dan İrfan Can Kahveci bombası! Transfer teklifi ortaya çıktı
Ocak ayı ara transfer dönemi başladı. Hangi takım kimi aldı, listesinde kimler var, kimlerle görüşüyor? İşte gerçekleşen transferler ve gündemin öne çıkan transfer iddiaları.
Mesut imzaya kaldı... Fenerbahçe, transferde yüzyılın bombasını patlatıyor. Sarı Lacivertliler, büyük aşkıyla prensipte anlaştı. Kontrat 35. yıllık olacak. İlk 6 aylık ücretin büyük kısmını Arsenal karşılayacak. Puma transferde sponsor olacak.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 6-0'lık Çaykur Rizespor maçı sonrası Hırvat golcü Mario Mandzukic ile ilgilendiklerini açıkladı. Yalçın, "Şu anda transferle ilgili bir şey söylemem doğru olmaz. Önümüzde net bir şey yok. Şu gitsin bu gelsin demek dorğu değil. Transfer başka bir konu. Olursa iyi olur. Geniş kadronun kimseye zararı olmaz. Mandzukic'le ilgileniyoruz. Şartlar uygun olabilirse, olabilir. Henüz net bir şey önümüzde yok" dedi.
Crystal Palace ve WBA'in Ozan teklifi 10 milyon Euro... İki İngiliz ekibi, Ozan için resmen devreye girdi. Yönetim izin verirse milli yıldız Premier Lig'e gidecek.
Galatasaray'la Monaco arasındaki Onyekuru pazarlığında artık sona gelindi. Sarı-Kırmızılılar, 1 milyon Euro kiralama artı sezon sonunda 3 milyon Euro'luk bonservis teklifi yaparken, Fransızlar 6 milyon Euro'ya kadar düştü. Son pürüzlerin çok kısa sürede giderilmesi bekleniyor.