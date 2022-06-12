Galatasaray'da teknik direktör adayları belli oldu
Galatasaray'da yapılan başkanlık seçimi sonrası Dursun Özbek, kulübün 39. başkanı oldu. Şimdi gözler teknik direktör tercihinde...
Galatasaray'da Eşref Hamamcıoğlu ve Dursun Özbek arasında kıyasıya geçen seçim yarışı Özbek'in başkanlığıyla sona erdi. Sarı-kırmızılılarda bir dönem daha başkanlık görevini üstlenecek olan Dursun Özbek'in bir numaralı gündem maddesi teknik direktör bilmecesi. İşte Galatasaray'ın muhtemel teknik direktör adayları...
Fatih Terim
Dursun Özbek'i seçim sonrası mesaj atarak tebrik ettiği bilgisi var. Özbek'in son başkanlık döneminde takımın başında Fatih Terim vardı. Seçim süreci boyunca Özbek, Fatih Terim konusuna hiç girmedi ancak deneyimli teknik adamın 5. kez dönme ihtimali bulunduğu belirtiliyor. Dursun Özbek'e çok yakın kaynaklar ise Fatih Terim'le görüşme yapılmayacağı belirtiyor. Ancak Fatih Terim'in tekrar dönmek konusunda beklenti içinde olduğu da gelen haberler arasında.
Nuri Şahin
Kariyerine Antalyaspor'da devam etmek istiyor ancak Galatasaray'ın gündeminde. Galatasaray'ın Nuri Şahin'i istemesi halinde Antalyaspor'un bonservis bedeli talep edebileceği konuşuluyor.
Igor Tudor
Igor Tudor da Dursun Özbek dönemi Galatasaray'da görev yapan isimlerden. Tudor, son olarak Hellas Verona'dan ayrıldı. Tudor, Galatasaray'da Fatih Terim'in üst üste kazandığı iki şampiyonluğun kadrosunu kuran isimdi. Tudor, Tuğberk Tanrıvermiş ve Ayhan Akman formülü de gündemde.