Galatasaray'da teknik direktör adayları belli oldu

Fatih Terim

Dursun Özbek'i seçim sonrası mesaj atarak tebrik ettiği bilgisi var. Özbek'in son başkanlık döneminde takımın başında Fatih Terim vardı. Seçim süreci boyunca Özbek, Fatih Terim konusuna hiç girmedi ancak deneyimli teknik adamın 5. kez dönme ihtimali bulunduğu belirtiliyor. Dursun Özbek'e çok yakın kaynaklar ise Fatih Terim'le görüşme yapılmayacağı belirtiyor. Ancak Fatih Terim'in tekrar dönmek konusunda beklenti içinde olduğu da gelen haberler arasında.