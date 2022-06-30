Galatasaray'da taşlar yerinden oynuyor! Okan Buruk kontrolü eline aldı!
Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, tarihin en kötü sezonunu geçiren kadro için kolları sıvadı. Okan Buruk, takımdan gitmesini ve kalmasını istediği oyuncuların listesine yönetime verdi.
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk kadro konusu için kolları sıvadı. Tecrübeli teknik direktör takımdan ayrılmasını ve takımla beraber yola devam etmesini istediği oyuncuların listesi ne hazırladı ve yönetme bu raporu sundu.
Peki Galatasaray'da kimler gidecek, kimler kalacak? İşte Okan Buruk'un yönetime sunduğu rapor...
FERNANDO MUSLERA
Yaklaşık 11 sezondur Galatasaray'ın bel kemiği olan kaptan Fernando Muslera ile ilgili ayrılık haberleri çıksa da yeni sezonda da Okan Buruk en önemli isimlerinden biri olacak. Takımdan ayrılmasına sıcak bakılmayan Uruguaylı file bekçisi gelecek sezon sarı kırmızılıların kalesinin en büyük favorilerinden biri konumunda.
YUNUS AKGÜN
Önümüzdeki sezon iyi bir bonservis teklifi gelmezse Galatasaray'ın sağ kanadı Yunus Akgün'e emanet olacak. Okan Buruk'un da çok beğendiği genç oyuncu için uçuk bir teklif gelmediği sürece takımdan gönderilmeyecek.