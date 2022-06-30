Galatasaray'da taşlar yerinden oynuyor! Okan Buruk kontrolü eline aldı!

FERNANDO MUSLERA

Yaklaşık 11 sezondur Galatasaray'ın bel kemiği olan kaptan Fernando Muslera ile ilgili ayrılık haberleri çıksa da yeni sezonda da Okan Buruk en önemli isimlerinden biri olacak. Takımdan ayrılmasına sıcak bakılmayan Uruguaylı file bekçisi gelecek sezon sarı kırmızılıların kalesinin en büyük favorilerinden biri konumunda.