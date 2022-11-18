Galatasaray'da küllerinden doğdu: Mauro Icardi devleri peşine taktı!

PSG'den sezon sonuna kadar kiralık olarak Galatasaray'a imza atan Mauro Icardi, Süper Lig'de çok kısa sürede önemli işlere imza attı. Sadece 6 maçta 4 kez fileleri havalandırıp, 3 asist yapan, bu süreçte Beşiktaş ve Başakşehir'e karşı galibiyetlerde çok kritik rol üstlenen Arjantinli yıldızın performansı gün geçtikçe artmaya devam ediyor.