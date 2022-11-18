Galatasaray'da küllerinden doğdu: Mauro Icardi devleri peşine taktı!
Galatasaray'da sezon başında PSG'den kiralık olarak kadroya katılan Mauro Icardi gösterdiği performansla adete küllerinden yeniden doğdu. Avrupa devlerinin ilgisini çekmeyi başaran Arjantinli yıldızın talipleri ise artmaya devam ediyor. İtalyan takımı Roma'nın istediği Icardi'yi son olarak İspanyanın köklü kulüplerinden Atletico Madrid'de takibe aldı. İşte detaylar...
PSG'den sezon sonuna kadar kiralık olarak Galatasaray'a imza atan Mauro Icardi, Süper Lig'de çok kısa sürede önemli işlere imza attı. Sadece 6 maçta 4 kez fileleri havalandırıp, 3 asist yapan, bu süreçte Beşiktaş ve Başakşehir'e karşı galibiyetlerde çok kritik rol üstlenen Arjantinli yıldızın performansı gün geçtikçe artmaya devam ediyor.
Her ne kadar Arjantin Milli Takımı'na davet edilmese de Galatasaray'da özellikle son dönemde yaptığı işlerle adeta takımı ayağa kaldırdı.
Sosyal medya üzerinden takipçileriyle iletişimini güçlü tutan Mauro Icardi, son yaptığı soru cevap etkinliğinde, "Oynadığın en iyi takım hangisiydi?" sorusu üzerine, "Hep en büyük takımlarda oynadım. İtalya'nın en büyüğü Inter'de, Fransa'nın en büyüğü PSG'de ve Türkiye'nin en büyüğü Galatasaray'da" cevabını verdi.
Icardi'nin 2 kez gol krallığı yaşadığı eski takımı Inter ile İspanyol devi Atletico Madrid, 29 yaşındaki santrforu yeniden takip etmeye başladı.