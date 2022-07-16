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Galatasaray'da ayrılık depremi! Yeni takımı belli oldu

Galatasaray'da ayrılık depremi! Yeni takımı belli oldu

Okan Buruk'un teknik direktör olarak başına geçtiği Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ederken Diagne'nin ardından bir isim ile daha yollar ayrılıyor.

Galatasaray'da ayrılık depremi! Yeni takımı belli oldu

Tarihi boyunca en kötü sezonunu geçiren Galatasaray'da yeni sezon öncesi güçlü bir kadro kurmak isteyen yönetim, transfer çalışmalarını sürdürüyor. 

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Galatasaray'da ayrılık depremi! Yeni takımı belli oldu

Bunun yanı sıra takımdan ayrılacak olan isimler de yavaş yavaş netleşmeye başladı.

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Galatasaray'da ayrılık depremi! Yeni takımı belli oldu

Geçtiğimiz sezon başında Rumen ekibi FCSB'den Galatasaray'a transfer olan Olimpiu Morutan, sarı-kırmızılılarla yol ayrımına geldi.

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Galatasaray'da ayrılık depremi! Yeni takımı belli oldu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, 23 yaşındaki futbolcunun transferi için Galatasaray ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

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