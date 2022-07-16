Galatasaray'da ayrılık depremi! Yeni takımı belli oldu
Okan Buruk'un teknik direktör olarak başına geçtiği Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ederken Diagne'nin ardından bir isim ile daha yollar ayrılıyor.
Tarihi boyunca en kötü sezonunu geçiren Galatasaray'da yeni sezon öncesi güçlü bir kadro kurmak isteyen yönetim, transfer çalışmalarını sürdürüyor.
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Bunun yanı sıra takımdan ayrılacak olan isimler de yavaş yavaş netleşmeye başladı.
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Geçtiğimiz sezon başında Rumen ekibi FCSB'den Galatasaray'a transfer olan Olimpiu Morutan, sarı-kırmızılılarla yol ayrımına geldi.
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, 23 yaşındaki futbolcunun transferi için Galatasaray ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.
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