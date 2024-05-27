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Galatasaray, şampiyonluğu taraftarıyla Florya'da kutladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Galatasaray, şampiyonluğu taraftarıyla Florya'da kutladı

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, taraftarıyla buluştu.

Galatasaray, şampiyonluğu taraftarıyla Florya'da kutladı

Ligin 38. ve son haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, Konya'dan İstanbul'a geldi.

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Galatasaray, şampiyonluğu taraftarıyla Florya'da kutladı

Maçın öncesinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nin önünde toplanmaya başlayan Galatasaraylı taraftarlar, meşaleler yakıp şarkılar söyledi.

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Galatasaray, şampiyonluğu taraftarıyla Florya'da kutladı

Sayıları her geçen dakika artan taraftarlar, tesis çevresindeki sokakları doldurdu. Uzun süre tesis dışında bekleyen taraftarlar, ilerleyen saatlerde içeri alındı. A takımın antrenman yaptığı sahaya alınan taraftarlar, kutlamalarına burada sürdü.

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Galatasaray, şampiyonluğu taraftarıyla Florya'da kutladı

Konya'dan döndükten sonra tesislere gelen sarı-kırmızılı kafile, taraftarlarla buluştu. Coşkunun zirveye ulaştığı anlarda futbolcular tesisin balkonunda, taraftarlar da sahada sevinç yaşadı. 

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