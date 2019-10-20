Galatasaray Real Madrid maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda İspanya temsilcisi Real Madrid ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Galatasaraylı futbolcular, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana salonda core stabilizasyon hareketleriyle başladı.
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Oyuncular, daha sonra gruplar halinde ayak tenisi oynadı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
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Sarı-kırmızılılarda Radamel Falcao, fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı sahada özel bir çalışma gerçekleştirdi.
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Dün yapılan antrenmanın ardından hafif ağrıları oluşan Sofiane Feghouli ise tedbir amaçlı olarak fizyoterapistler eşliğinde özel bir çalışma yaptı.
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