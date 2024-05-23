Galatasaray Fenerbahçe'nin eski yıldızını gözüne kestirdi
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Trendyol Süper Lig'de bitime 1 hafta kaldı. Galatasaray ve Fenerbahçe, mutlu sona ulaşmak için son maçlarına çıkacak. Henüz sezon bitmeden takımlar transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Sarı kırmızılı ekibin transfer listesinde ise Fenerbahçe'nin eski yıldızı bulunuyor...
Süper Lig'de şampiyonluk umutlarını son haftaya bırakan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor..
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Sarı kırmızılılar ligin son haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak.
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Galatasaray bu maçtan 1 puan dahi alması halinde 24. şampiyonluğunu ilan edecek.
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Geçtiğimiz hafta evinde Fenerbahçe'ye kaybeden Aslan, bu maçın moral bozukluğunu yaşasa da Konyaspor karşısında şampiyonluğunu ilan etmeyi planlıyor.
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