Galatasaray deplasmanda derbi galibiyetini unuttu
Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'a 1-0 yenilen Galatasaray, deplasmanda oynadığı son 10 derbide galibiyet elde edemedi. Aslan, son 8 resmi maçının sadece birini kazanabildi. Sarı-kırmızılı takımın ligdeki 7 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.
Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasındaki derbi maçta deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu.
Sarı-kırmızılı takım, Vofadone Park'ta oynanan karşılaşmada Umut Nayir'in 69. dakikada attığı golle sahadan 1-0 yenik ayrıldı.
Galatasaray ligde 13 puanda kalırken, Beşiktaş ise puanını 12'ye yükseltti.
Deplasmanda derbi galibiyetine hasret kaldı
Galatasaray, Süper Lig'de deplasmanda çıktığı son 10 derbide galip gelemedi.
Sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile dış sahada oynadığı son 10 derbinin 6'sını kaybederken, 4'ünde berabere kaldı.
Bu dönemde Beşiktaş'a konuk olduğu 5 derbide 4 yenilgi ve 1 beraberlik yaşayan sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynadığı 5 maçın 2'sini kaybederken, 3'ünde sahadan beraberlikle ayrıldı.
Sarı-kırmızılı takım, bu maçlarda 5 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 14 gol gördü.
Galatasaray, ayrıca çıktığı son 18 derbide 8 mağlubiyet, 8 beraberlik ve 2 galibiyet yaşayarak kötü bir performans ortaya koydu.
Son 8 maçta bir galibiyet
Galatasaray, çıktığı son 8 resmi maçta bir galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.
Bu süreçteki tek galibiyetini Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor karşısında elde eden Galatasaray, bu kulvarda BtcTurk Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği ile berabere kaldı, Beşiktaş'a yenildi.
Galatasaray, bu dönemde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Belçika'nın Club Brugge takımıyla berabere kalırken, Fransa'nın Paris Saint-Germain ve İspanya'nın Real Madrid takımlarına mağlup oldu.
Yenilmezlik serisi sona erdi
Galatasaray'ın Süper Lig'deki 7 maçlık yenilmezlik serisi, Beşiktaş mağlubiyetiyle sona erdi.
Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk haftasında Yukatel Denizlispor'a yenildikten sonra çıktığı 7 karşılaşmada 3 galibiyet ve 4 beraberlik elde etmişti.
Galatasaray, Beşiktaş'a kaybederek ligde 7 maç aradan sonra mağlubiyet yaşadı.