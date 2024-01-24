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Galatasaray bombayı patlatıyor! 'Yıldız' avına çıkan Erden Timur'dan Karim Benzema hamlesi

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Galatasaray bombayı patlatıyor! 'Yıldız' avına çıkan Erden Timur'dan Karim Benzema hamlesi

Ara transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Erden Timur çok ses getirecek bir hamle yapmaya hazırlanıyor. George Gardi ile Fransa'da bulunan Timur, Benzema için çalışmalara başlarken teklifini hazırladı. İşte detaylar...

Galatasaray bombayı patlatıyor! 'Yıldız' avına çıkan Erden Timur'dan Karim Benzema hamlesi

Hali hazırda Fransa'da olan ve daha sonra İngiltere ve İtalya'ya geçecek olan Galatasaray CEO'su Erden Timur 10 numara arıyor.

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Galatasaray bombayı patlatıyor! 'Yıldız' avına çıkan Erden Timur'dan Karim Benzema hamlesi

Yanında George Gardi olan Timur bazı oyuncular için görüşmeler yaptı. İtalyan menajerden ise "fırsat transferlerini" kaçırmamasını istedi. Gardi'den Karim Benzema'nın durumunu öğrendi.

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Galatasaray bombayı patlatıyor! 'Yıldız' avına çıkan Erden Timur'dan Karim Benzema hamlesi

Kısa süre önce Benzema'ya Türkiye'de en yakın isim olan politikacı Mustafa Demir'le görüşen Timur aldığı bilgiyle keyiflendi. 

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Galatasaray bombayı patlatıyor! 'Yıldız' avına çıkan Erden Timur'dan Karim Benzema hamlesi

Gardi, Galatasaray CEO'suna, Al Ittihad'daki hocası Marcelo Gallardo'nun, Benzema'nın takım antrenmanlarında yer almasını kabul etmediği bilgisini verdi. Fransız oyuncunun Cidde'de takımdan ayrı olarak tek başına çalıştığını anlattı.

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