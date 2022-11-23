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Galatasaray bombayı patlatıyor! Anlaşma sağlandı: Yıldız golcü bedavaya gelebilir!

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Galatasaray bombayı patlatıyor! Anlaşma sağlandı: Yıldız golcü bedavaya gelebilir!

Icardi'den oldukça verim almaya başlayan Galatasaray'da takımdan ayrılmasına kesin gözle bakılan Seferovic'in yerini dolduracak golcü için harekete geçildi. Sarı-Kırmızılı yönetimin Lyon'un Fransız golcüsü Moussa Dembele'nin menajeriyle İstanbul'da görüştüğü ve büyük ölçüde anlaşma sağladığı belirtildi. İşte detaylar...

Galatasaray bombayı patlatıyor! Anlaşma sağlandı: Yıldız golcü bedavaya gelebilir!

Galatasaray golcü takviyesi doğrultusunda kritik bir adım attı. Seferovic'ten beklediği verimi alamayan Galatasaray, Icardi'nin yanına transfer etmek istediği yıldız isim için ilk teması gerçekleştirdi.

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Galatasaray bombayı patlatıyor! Anlaşma sağlandı: Yıldız golcü bedavaya gelebilir!

Cimbom sezon başında Portekiz ekibi Benfica'dan Haris Seferovic'i kiraladığında taraftarlar ayağa kalkmıştı.

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Galatasaray bombayı patlatıyor! Anlaşma sağlandı: Yıldız golcü bedavaya gelebilir!

 Galatasaray formasıyla ilk hazırlık maçında Kasımpaşa'ya golünü atan, ardından Avusturya kampının yıldızı olan İsviçreli forvet Süper Lig'in başlamasıyla beraber bir anda büyük bir düşüşe geçti. 

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Galatasaray bombayı patlatıyor! Anlaşma sağlandı: Yıldız golcü bedavaya gelebilir!

 Serferoviç, çıktğı 8 lig maçında rakip kaleyi sarsamadı ve takım arkadaşlarına asist yapamadı.

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