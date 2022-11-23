Galatasaray bombayı patlatıyor! Anlaşma sağlandı: Yıldız golcü bedavaya gelebilir!
Icardi'den oldukça verim almaya başlayan Galatasaray'da takımdan ayrılmasına kesin gözle bakılan Seferovic'in yerini dolduracak golcü için harekete geçildi. Sarı-Kırmızılı yönetimin Lyon'un Fransız golcüsü Moussa Dembele'nin menajeriyle İstanbul'da görüştüğü ve büyük ölçüde anlaşma sağladığı belirtildi. İşte detaylar...
Galatasaray golcü takviyesi doğrultusunda kritik bir adım attı. Seferovic'ten beklediği verimi alamayan Galatasaray, Icardi'nin yanına transfer etmek istediği yıldız isim için ilk teması gerçekleştirdi.
Cimbom sezon başında Portekiz ekibi Benfica'dan Haris Seferovic'i kiraladığında taraftarlar ayağa kalkmıştı.
Galatasaray formasıyla ilk hazırlık maçında Kasımpaşa'ya golünü atan, ardından Avusturya kampının yıldızı olan İsviçreli forvet Süper Lig'in başlamasıyla beraber bir anda büyük bir düşüşe geçti.
Serferoviç, çıktğı 8 lig maçında rakip kaleyi sarsamadı ve takım arkadaşlarına asist yapamadı.