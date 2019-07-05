Galatasaray antrenmanlara start verdi

Spor Toto Süper Lig'de 22'nci şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, 2019-2020 sezonu öncesindeki ilk çalışmasını bugün gerçekleştirdi. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde sabah saatlerinde bir araya gelen takımda oyuncuların bir grubu, sağlık kontrollerine tabi tutulurken diğer grup antrenman yaptı.