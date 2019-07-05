Galatasaray antrenmanlara start verdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Galatasaray antrenmanlara start verdi

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde start verdi.

Galatasaray antrenmanlara start verdi - Sayfa 1

Spor Toto Süper Lig'de 22'nci şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, 2019-2020 sezonu öncesindeki ilk çalışmasını bugün gerçekleştirdi. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde sabah saatlerinde bir araya gelen takımda oyuncuların bir grubu, sağlık kontrollerine tabi tutulurken diğer grup antrenman yaptı. 

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Galatasaray antrenmanlara start verdi - Sayfa 2

Sabah antrenmanına salonda core ve aktivasyon çalışmasıyla başlandı. Antrenmanın ana bölümünde sahada ve rampada koşu çalışmaları üzerinde duruldu. 

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Galatasaray antrenmanlara start verdi - Sayfa 3

Ali Yavuz Kol, Atalay Babacan, Batuhan Şen, Berk Balaban, Boran Güngör, Erencan Yardımcı, Gökay Güney, İsmail Çipe, Metehan Mertöz, Mirza Cihan ve Mustafa Kapı, Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. 

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Galatasaray antrenmanlara start verdi - Sayfa 4

Günün ikinci antrenmanında ise salondaki core ve aktivasyon çalışmasının ardından sahada topla teknik çalışmalar yapıldı. 

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