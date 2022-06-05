Galata'da bir garip olay... Süpermen kostümüyle balık tutmaya gitti görenler şok oldu!

"Çevre kirliliği çocuklarımıza bırakacağımız en kötü mirastır"

Dünya Çevre Haftası ve Çevre Günü'nde artan kirliliğe dikkat çekmek için böyle bir gösteri gerçekleştirdiğini söyleyen Şerif Macit, "Kripton’dan geldim. Dünyanın en güzel manzarasının burası olduğunu söylediler. Gerçekten öyle, galaksinin en güzel manzarasına sahip. Burada arkadaşlarla balık tutayım, onlara eşlik edeyim dedim. Ama bunu görünce üzüldüm. Normalde burada tutulan balıklar canlıdır ama gördüğünüz gibi balık ölmüştü. İçinde de, balığın ağzından bize bir mesaj vardı. Çevre ile ilgili bir mesaj var."