Galata Köprüsünde yoğunluk! 'Olta balıkçılığı' genelgesinden dakikalar önde durum böyle

Balıkçıların çoğunun maske taktığı, bazılarının ise maskesini çenesinin altına indirdiği görüldü. Balıkçılardan biri maske taktığını ve önlemini aldığını belirterek, "Belediye sadece satıcıları denetliyor burada, yaş altını denetlemiyor. Şuraya bakın çoğu 65 yaşın üstünü geçmiş büyük sıkıntımız o. Korkuyoruz. Belediyenin, polislerin 65 yaş üstünü denetlemesi lazım. Bütün korkumuz o" dedi.