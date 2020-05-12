Gala Caldirola istedi Isla Fenerbahçe'yi terk ediyor
Fenerbahçe'den ayrılma kararı alan Mauricio Isla, Güney Amerika kulüplerine göz kırpmaya başladı. Isla’nın bu tercihinde eşi Gala Caldirola’nın etkisi büyük.
Transfer dönemlerinin alışıldık haberlerindendir “Oyuncu gelmeye hazır ama eşi ikna edilemiyor!” İşin bir de ileri kademesi var, “Eşi mutsuz olduğu için ayrılmak istiyor!” İşte Mauricio Isla’nın durumu bu ikinci maddeye daha yakın. Sarı-lacivertli formayla üçüncü sezonunu yaşayan Şilili yıldız, bitecek sözleşmesini yenilemeyi düşünmüyor.
Fenerbahçe de düşen performansı sebebiyle Isla’yla yeniden masaya oturmayı planlamıyor. Ancak işlerin bu noktaya gelmesinin sebebi Gala Caldirola. Mauricio, 2017’den bu yana hayat arkadaşı olan çocuğunun annesiyle 29 Mayıs 2019’da evlendi. İspanya’daki nikahtan sonra ipleri Caldirola’nın eline geçti. Hanım efendinin ilk çıkışı “Ülkemize döneceğiz” şeklinde oldu.
Ara transfer döneminde Gala Caldirola, Şili’yi özlediklerini belirtirken Isla’nın Universidad de Chile’de oynamak istediğini söyleyerek ayrılığın ilk sinyalini verdi. Güney Amerika’ya dönmek isteyen Caldirola’nın vukuatları bitmek bilmedi ve süreç Isla’nın performansını olumsuz etkiledi.
Caldirola, eşinin karşı çıkmasına rağmen bir dans yarışmasına katılmak üzere çocuğunu da alarak ülkesine döndü. Şili basını evliliğin çatırdadığını yazarken Covid-19 krizi patladı.