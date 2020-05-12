Gala Caldirola istedi Isla Fenerbahçe'yi terk ediyor

Transfer dönemlerinin alışıldık haberlerindendir “Oyuncu gelmeye hazır ama eşi ikna edilemiyor!” İşin bir de ileri kademesi var, “Eşi mutsuz olduğu için ayrılmak istiyor!” İşte Mauricio Isla’nın durumu bu ikinci maddeye daha yakın. Sarı-lacivertli formayla üçüncü sezonunu yaşayan Şilili yıldız, bitecek sözleşmesini yenilemeyi düşünmüyor.