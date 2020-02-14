Futbolcuları ifşa eden Beren Güney cinsiyet değiştirdiğini itiraf etti eski hali olay

Beren Güney, eski halini paylaşarak, açıklamasında şunları söyledi:

"Artık sizden gizlim saklım yok ve herkesin her şeyi öğrenmesinin zamanının geldiğini düşünüyorum. Başta ailem olmak üzere en yakın arkadaşlarımın desteğiyle bu paylaşımı yapacak cesareti kendimde bulabildim.''



