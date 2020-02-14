Futbolcuları ifşa eden Beren Güney cinsiyet değiştirdiğini itiraf etti eski hali olay
Ünlü futbolcuların kendisine mesajlar attığını ifşa eden sosyal medya fenomeni Beren Güney, cinsiyet değiştirdiğini itiraf etti. Duyanların ağzı açık kaldı, eski hali sosyal medyada olay oldu.
Sosyal medya hesabı Instagram'da fenomen olan Beren Güney, ünlü futbolcuların kendisine mesajlar attığını ifşa etmesiyle gündeme gelmişti. Hatta son olarak Beşiktaş'ın yeni transferi Mohamed Elneny'nin kendisine attığı mesajları ifşa etmişti.
Fenomen Beren Güney, cinsiyet değiştirdiğini Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf ve video ile itiraf etti. Beren Güney'in eski hali sosyal medyada olay oldu.
Beren Güney, eski halini paylaşarak, açıklamasında şunları söyledi:
"Artık sizden gizlim saklım yok ve herkesin her şeyi öğrenmesinin zamanının geldiğini düşünüyorum. Başta ailem olmak üzere en yakın arkadaşlarımın desteğiyle bu paylaşımı yapacak cesareti kendimde bulabildim.''
''Uzun yıllar boyunca hayalini kurduğum görüntüye sahibim ve kendimle gurur duyuyorum. Kimse dışardan göründüğü gibi değildir ve kimsenin içinde neler yaşadığını bilemezsiniz.''